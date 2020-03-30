ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Северная Корея испытала многозарядную пусковую установку

30.03.2020 11:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Сверхтяжёлую многозарядную пусковую установку испытали в КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северная Корея испытала многозарядную пусковую установку

Целью запусков было изучение тактико-технических характеристик машины, которая будет поставлена в подразделения Корейской народной армии.

Северная Корея испытала многозарядную пусковую установку

Накануне Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Они пролетели 230 километров и упали в воду. 

Люди в материале: Ким Чен Ын

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Сверхтяжёлую многозарядную пусковую установку испытали в КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Целью запусков было изучение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы требуют: 4 апреля должен быть выходной!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика