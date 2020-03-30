Идеальная парковка: выбираем парктроники

Источник материала: Tut.by



Наверное, каждому из нас приходилось наблюдать, как паркуются водители. Особенно новички. Мало того, что человек волнуется, как бы не задеть бордюр, столбик или камень, так еще рядом обязательно найдутся скептики, которые с молчаливой усмешкой будут наблюдать за процессом. Решить эту проблему можно с помощью специальных простых устройств. Как выбрать парктроники — устройства-помощники, которые просканируют территорию и сообщат о препятствиях?

Содержание:

Принцип работы парктроников



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Устройством излучается акустическая волна частотой в 40 кГц. Звук сонара расходится в зоне около 1,2 м. Если на его пути встречается препятствие, звуковая волна возвращается к устройству. Полученный сигнал обрабатывается специальным блоком, который активирует индикацию, издавая оповещение. Следовательно, чем ближе машина находится к помехе, тем интенсивнее предупреждение системы о риске возможного столкновения.

Если выбрать парктроники для монтирования на заднем бампере, то они будут активироваться при включении задней передачи. На переднем бампере устройства срабатывают от нажатия на педаль тормоза.

Парктроники отличаются несколькими параметрами, которые необходимо учесть при подборе модели. Основной — количество датчиков. В большинстве систем их насчитывается 4, 6 или 8 штук. Если датчиков четыре, то их монтируют в задней части автомобиля. Из шести приборов спереди устанавливают два. Наибольший обзор обеспечивает система из восьми парктроников, сконцентрированных по четыре спереди и сзади машины.

По способу установки бывают врезные и внешние. Первый тип «врезают» в тело бамперов, второй монтируют специальными креплениями. Этот метод проще. Для врезных моделей имеет значение размер отверстия. Поэтому при замене нужно выбрать парктроники такого типоразмера, который уже был установлен на вашем авто.

В автомагазине следует уточнить, оборудована ли система блоком памяти выносных элементов. Благодаря этой функции устройства смогут запомнить, в каком положении находились запасное колесо и фаркоп, а значит, ложное срабатывание исключено.

Отличным приобретением станут автоаксессуары , оборудованные наклонными сменными кольцами сигнализаторов. В таких вариантах преобразователей можно сделать настройки, которые предотвратят направление сигнала в воздух или на дорожное покрытие.

Звук или свет?



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Сегодня существует возможность выбрать парктроники со звуковой или световой индикацией.

Звуковое оповещение выполняется бипером: чем ближе препятствие, тем чаще оповещение.

Систему световой индикации различают по принципу действия. Светодиодные индикаторы изменяют свой цвет по мере того, как они приближаются к помехе. В приборе может быть вмонтирована шкала. На ней число светящихся ячеек растет по мере увеличения угрозы столкновения. Какому виду сигнализаторов отдать предпочтение — личное дело каждого. Кто-то лучше воспринимает звук, другой — визуальную информацию.

Однако для удобства использования есть приборы с ЖК-экранами, оснащенные камерой заднего вида. Оригинальный вариант — устройство с проекцией на зеркала заднего вида. Водитель может увидеть, на каком расстоянии находится препятствие.

Камеры заднего вида и парктроники



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Затрудняетесь с выбором, что предпочесть: парктроники или камеры заднего вида?

Отметим, что одни камеры заднего вида позволяют видеть только зону позади машины. У них отсутствует звуковая и световая индикация, а сама камера не может фиксировать расстояние до препятствия спереди и сбоку транспортного средства.

Удобным вариантом станет совмещение камер заднего вида и парктроников. Камера позволяет увеличить скорость, а парковочная система оповестит о приближении к препятствию.

Теперь, когда понятно, как выбрать парктроники, вы сможете правильно рассчитать траекторию движения и виртуозно выполните парковку на зависть всем недоброжелателям. Со временем установленное устройство становится незаметным, привычным и очень полезным приспособлением даже для водителей-асов.

Найти всё необходимое для вашего автомобиля поможет каталог TAM.BY .