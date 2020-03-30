ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусы требуют: 4 апреля должен быть выходной!

30.03.2020 11:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В интернете появилась петиция с требованием сделать 4 апреля выходным днем. И вот почему

Белорусы требуют: 4 апреля должен быть выходной!
В конце апреля белорусов ждут большие выходные. В связи с тем, что Радуница в 2020 году выпадает на 28 апреля (вторник), власти решили сделать нерабочим днем и 27 апреля (понедельник). Правда, с оговоркой: лишний «выходной» придется отработать 4 апреля (в ближайшую субботу).

От такого компромисса не все остались в восторге. На сайте petitions.by появилась петиция с требованием сделать 4 апреля выходным днем. Автор послания предлагает считать 27 апреля нерабочим днем в связи с тем, что 9 мая в этом году выпадает на выходной – на субботу.

- Предлагаем последовать примеру множества других стран, в которых в таком случае дают дополнительный выходной. Считаем это справедливым и целесообразным, особенно в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, - говорится в тексте послания.


Автор планирует направить петицию в Министерство труда и социальной защиты. На данный момент ее подписали около 2300 человек. Подписи собирают до завтрашнего утра.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернете появилась петиция с требованием сделать 4 апреля выходным днем. И вот почему
 
Новости дня
Новости разные
 
ВНИМАНИЕ! ИВЬЕВЧАНЕ, перечень стран, после посещения которых необходима 14-дневная самоизоляция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика