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Белорусы требуют: 4 апреля должен быть выходной!
Источник материала: Партизан
В интернете появилась петиция с требованием сделать 4 апреля выходным днем. И вот почему
В конце апреля белорусов ждут большие выходные. В связи с тем, что Радуница в 2020 году выпадает на 28 апреля (вторник), власти решили сделать нерабочим днем и 27 апреля (понедельник). Правда, с оговоркой: лишний «выходной» придется отработать 4 апреля (в ближайшую субботу).
От такого компромисса не все остались в восторге. На сайте petitions.by появилась
- Предлагаем последовать примеру множества других стран, в которых в таком случае дают дополнительный выходной. Считаем это справедливым и целесообразным, особенно в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, - говорится в тексте послания.
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В интернете появилась петиция с требованием сделать 4 апреля выходным днем. И вот почему
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