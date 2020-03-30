Белорусы требуют: 4 апреля должен быть выходной!

В конце апреля белорусов ждут большие выходные. В связи с тем, что Радуница в 2020 году выпадает на 28 апреля (вторник), власти решили сделать нерабочим днем и 27 апреля (понедельник). Правда, с оговоркой: лишний «выходной» придется отработать 4 апреля (в ближайшую субботу).





петиция с требованием сделать 4 апреля выходным днем. Автор послания предлагает считать 27 апреля нерабочим днем в связи с тем, что 9 мая в этом году выпадает на выходной – на субботу. От такого компромисса не все остались в восторге. На сайте petitions.by появиласьс требованием сделать 4 апреля выходным днем. Автор послания предлагает считать 27 апреля нерабочим днем в связи с тем, что 9 мая в этом году выпадает на выходной – на субботу.





- Предлагаем последовать примеру множества других стран, в которых в таком случае дают дополнительный выходной. Считаем это справедливым и целесообразным, особенно в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, - говорится в тексте послания.







