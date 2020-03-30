Коронавирус добрался до Молодечно? В городе госпитализирована семья

В документе указано, что мужчина прибыл в Национальный аэропорт авиарейсом Лондон – Минск 25 марта в 17:40. Там у него был взят материал для лабораторного исследования на COVID-19. После этого молодой человек поехал на автобусе до белорусской столицы, а оттуда на маршрутке – до Молодечно.





Судя по документу, результат теста оказался положительным, и в пятницу 27 марта жителя Молодечно госпитализировали в минскую городскую инфекционную клиническую больницу. Возможно, он контактировал с девятью людьми: пять человек прилетели вместе с ним из Лондона и трое – домочадцы.





По словам соседей, мужчина живет в частном доме. В среду вечером он приехал из командировки. С тех пор его семья из дома не выходила.





"Очень обидно, что у людей такое горе, а журналисты разные небылицы плетут. Читал на одном новостном сайте, якобы к ним гости приходили, а потом они гуляли по улице. Неправда. Это очень порядочная и ответственная семья. После приезда мужа жена и дети полностью самоизолировались, ни с кем не общались. Даже во двор свой не выходили", – уточнил один из соседей.





По словам жителей близлежащих домов, в пятницу, примерно в 11:00 молодого мужчину, его супругу, маленьких сына и дочку госпитализировали.





"Приехала скорая. Врачи были в защитных костюмах, масках и резиновых сапогах. Они забрали семью, а потом еще целый день дезинфицировали их дом. Сейчас они все, вроде, находятся в минской больнице", – рассказала другая соседка.





Минздрав Беларуси с пятницы никакой информации о заболевших не дает.