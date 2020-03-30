ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Коронавирус добрался до Молодечно? В городе госпитализирована семья

30.03.2020 12:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Житель Молодечно прилетел из Великобритании в среду, а в пятницу его отвезли в минскую больницу, об этом написано в опубликованном в социальных сетях документе, подтверждают информацию и местные жители.

В документе указано, что мужчина прибыл в Национальный аэропорт авиарейсом Лондон – Минск 25 марта в 17:40. Там у него был взят материал для лабораторного исследования на COVID-19. После этого молодой человек поехал на автобусе до белорусской столицы, а оттуда на маршрутке – до Молодечно.

Судя по документу, результат теста оказался положительным, и в пятницу 27 марта жителя Молодечно госпитализировали в минскую городскую инфекционную клиническую больницу. Возможно, он контактировал с девятью людьми: пять человек прилетели вместе с ним из Лондона и трое – домочадцы.

По словам соседей, мужчина живет в частном доме. В среду вечером он приехал из командировки. С тех пор его семья из дома не выходила.

"Очень обидно, что у людей такое горе, а журналисты разные небылицы плетут. Читал на одном новостном сайте, якобы к ним гости приходили, а потом они гуляли по улице. Неправда. Это очень порядочная и ответственная семья. После приезда мужа жена и дети полностью самоизолировались, ни с кем не общались. Даже во двор свой не выходили", – уточнил один из соседей.

По словам жителей близлежащих домов, в пятницу, примерно в 11:00 молодого мужчину, его супругу, маленьких сына и дочку госпитализировали.

"Приехала скорая. Врачи были в защитных костюмах, масках и резиновых сапогах. Они забрали семью, а потом еще целый день дезинфицировали их дом. Сейчас они все, вроде, находятся в минской больнице", – рассказала другая соседка.

Минздрав Беларуси с пятницы никакой информации о заболевших не дает.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Молодечно прилетел из Великобритании в среду, а в пятницу его отвезли в минскую больницу, об этом написано в опубликованном в социальных сетях документе,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Щучинском районе Peugeot влетел в трактор и перевернулся на крышу: погиб пассажир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика