Футболистки «Минска» завоевали Суперкубок Беларуси в шестой раз

Источник материала: ОНТ

Футболистки женской команды «Минск» завоевали Суперкубок Беларуси. Чемпионки страны и обладательницы Кубка обыграли «Зорку-БДУ» с разгромным счётом – 5:0.

Для «Минска» это уже шестой Суперкубок в истории. Прошлый сезон у столичного клуба стал самым успешным. Минчанки сумели пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили испанской «Барселоне». Отметим, что в гонке бомбардиров европейского турнира лидирует форвард «Минска» Эмуедж Огбайагбевха – она забила 10 мячей.

Планируется, что 29-й женский чемпионат Беларуси по футболу начнётся в середине апреля. В турнире будет выступать и новая команда – «Динамо-Минск».

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