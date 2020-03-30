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Футболистки «Минска» завоевали Суперкубок Беларуси в шестой раз

30.03.2020 11:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Футболистки «Минска» завоевали Суперкубок Беларуси в шестой раз

Футболистки женской команды «Минск» завоевали Суперкубок Беларуси. Чемпионки страны и обладательницы Кубка обыграли «Зорку-БДУ» с разгромным счётом – 5:0. 

Для «Минска» это уже шестой Суперкубок в истории. Прошлый сезон у столичного клуба стал самым успешным. Минчанки сумели пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили испанской «Барселоне». Отметим, что в гонке бомбардиров европейского турнира лидирует форвард «Минска» Эмуедж Огбайагбевха – она забила 10 мячей.

Планируется, что 29-й женский чемпионат Беларуси по футболу начнётся в середине апреля. В турнире будет выступать и новая команда – «Динамо-Минск».

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Теги: Минск
 
 
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Футболистки женской команды «Минск» завоевали Суперкубок Беларуси. Чемпионки страны и обладательницы Кубка обыграли «Зорку-БДУ» с разгромным счётом – 5:0.  Для...
 
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