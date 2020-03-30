|
Футболистки «Минска» завоевали Суперкубок Беларуси в шестой раз
Источник материала: ОНТ
Футболистки женской команды «Минск» завоевали Суперкубок Беларуси. Чемпионки страны и обладательницы Кубка обыграли «Зорку-БДУ» с разгромным счётом – 5:0.
Для «Минска» это уже шестой Суперкубок в истории. Прошлый сезон у столичного клуба стал самым успешным. Минчанки сумели пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили испанской «Барселоне». Отметим, что в гонке бомбардиров европейского турнира лидирует форвард «Минска» Эмуедж Огбайагбевха – она забила 10 мячей.
Планируется, что 29-й женский чемпионат Беларуси по футболу начнётся в середине апреля. В турнире будет выступать и новая команда – «Динамо-Минск».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболистки женской команды «Минск» завоевали Суперкубок Беларуси. Чемпионки страны и обладательницы Кубка обыграли «Зорку-БДУ» с разгромным счётом – 5:0. Для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)