ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вырастут арендная величина, цены на сигареты, автостоянки: что еще с 1 апреля меняется в Беларуси

30.03.2020 12:30 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Увеличится базовая арендная величина

Базовая арендная величина с 1 апреля в Беларуси вырастет до 17,85 рубля с 16,9 рубля.

Действующая в настоящий момент базовая арендная величина была установлена с апреля 2019 года.

Ветеранам войны выплатят помощь

Ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим белорусам к 75-летию Победы c 1 апреля по 1 мая выплатят материальную помощь. Ее получит около 20 тыс. человек.

Так, в частности, инвалидам и участникам войны, тем, кто принимал участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от оккупации в 1943-1945 годах, выплатят 1,7 тыс. рублей .

Подорожают сигареты

С 1 апреля подорожают некоторые марки сигарет.

Рост цен за пачку составит в среднем от 1 до 10 копеек, а на отдельные виды, преимущественно ввозимые, до 20 копеек.


Фото: Myfin.by

В Минске вырастут цены на услуги автостоянок

В Минске с 1 апреля повышаются тарифы на услуги по хранению транспортных средств на автостоянках. Как сообщили на предприятии «Гаражи, автостоянки и парковки», услуги автомобильных стоянок подорожают и для физических лиц, и для юридических.

Перенесены рабочие дни

В Беларуси в апреле в связи с Радуницей будет перенос рабочего дня с понедельника 27 апреля на субботу 4 апреля. Выходными днями будут 25, 26, 27 и 28 апреля.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 апреля повышается базовая арендная величина, дорожают сигареты, ветеранам войны выплатят материальную помощь. Также в апреле будет перенос рабочих...
 
Новости дня
Новости разные
 
Председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский умер в 45 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика