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Вырастут арендная величина, цены на сигареты, автостоянки: что еще с 1 апреля меняется в Беларуси
Источник материала: Myfin
Увеличится базовая арендная величина
Базовая
арендная величина с 1 апреля в
Беларуси
Действующая
в настоящий момент
Ветеранам войны выплатят помощь
Ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим белорусам к 75-летию Победы c 1 апреля по 1 мая выплатят материальную помощь. Ее получит около 20 тыс. человек.
Так, в частности, инвалидам и участникам войны, тем, кто принимал участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от оккупации в 1943-1945 годах, выплатят 1,7 тыс. рублей .
Подорожают сигареты
С 1 апреля
Рост цен за пачку составит в среднем от 1 до 10 копеек, а на отдельные виды, преимущественно ввозимые, до 20 копеек.
В Минске вырастут цены на услуги автостоянок
В Минске с 1
апреля
Перенесены рабочие дни
В Беларуси в апреле в связи с Радуницей
будет перенос рабочего дня с понедельника
27 апреля на субботу 4 апреля.
Выходными
днями будут 25, 26, 27 и 28 апреля.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси с 1 апреля повышается базовая арендная величина, дорожают сигареты, ветеранам войны выплатят материальную помощь. Также в апреле будет перенос рабочих...
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