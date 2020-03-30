Вырастут арендная величина, цены на сигареты, автостоянки: что еще с 1 апреля меняется в Беларуси

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Увеличится базовая арендная величина

Базовая арендная величина с 1 апреля в Беларуси вырастет до 17,85 рубля с 16,9 рубля.

Действующая в настоящий момент базовая арендная величина была установлена с апреля 2019 года.

Ветеранам войны выплатят помощь

Ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим белорусам к 75-летию Победы c 1 апреля по 1 мая выплатят материальную помощь. Ее получит около 20 тыс. человек.

Так, в частности, инвалидам и участникам войны, тем, кто принимал участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от оккупации в 1943-1945 годах, выплатят 1,7 тыс. рублей .

Подорожают сигареты

С 1 апреля подорожают некоторые марки сигарет.

Рост цен за пачку составит в среднем от 1 до 10 копеек, а на отдельные виды, преимущественно ввозимые, до 20 копеек.



Фото: Myfin.by



В Минске вырастут цены на услуги автостоянок

В Минске с 1 апреля повышаются тарифы на услуги по хранению транспортных средств на автостоянках. Как сообщили на предприятии «Гаражи, автостоянки и парковки», услуги автомобильных стоянок подорожают и для физических лиц, и для юридических.

Перенесены рабочие дни

В Беларуси в апреле в связи с Радуницей будет перенос рабочего дня с понедельника 27 апреля на субботу 4 апреля. Выходными днями будут 25, 26, 27 и 28 апреля.

