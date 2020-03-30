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Чемпионат Беларуси по футболу: завершился второй тур

30.03.2020 12:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по футболу: завершился второй тур

В чемпионате Беларуси по футболу завершился второй тур. Накануне состоялись две игры. 

На стадионе «Динамо» футболисты «Ислочи» с минимальным счётом обыграли «Смолевичи» – 1:0. Победный гол провел нападающий Момо Янсане. В Гродно «Немана» взял верх над «Витебском» – 2:0. После двух туров таблицу чемпионата возглавляют «Минск», «Энергетик-БГУ», «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ» – команды одержали по две победы. В гонке бомбардиров лидирует нападающий «Энергетика» Джасурбек Яхшибоев – он забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В чемпионате Беларуси по футболу завершился второй тур. Накануне состоялись две игры.  На стадионе «Динамо» футболисты «Ислочи» с минимальным счётом обыграли...
 
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