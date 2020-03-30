Чемпионат Беларуси по футболу: завершился второй тур

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу завершился второй тур. Накануне состоялись две игры.

На стадионе «Динамо» футболисты «Ислочи» с минимальным счётом обыграли «Смолевичи» – 1:0. Победный гол провел нападающий Момо Янсане. В Гродно «Немана» взял верх над «Витебском» – 2:0. После двух туров таблицу чемпионата возглавляют «Минск», «Энергетик-БГУ», «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ» – команды одержали по две победы. В гонке бомбардиров лидирует нападающий «Энергетика» Джасурбек Яхшибоев – он забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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