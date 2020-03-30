Кабан не испугался людей, пришел в город и повалялся в земле на глазах у местных

Источник материала: Tut.by

В Нижегородской области России двор самого обычного дома посетил кабан. Он пришел прямо к подъезду, рыл землю и валялся в ней на глазах у местных жителей. При этом кабан совершенно не обращал внимание на то, что вокруг него собралась небольшая толпа. Зверя сняли на видео: посмотрите, как он себя вел!