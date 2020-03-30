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Несмотря на заморозки. В Беларуси приступают к севу яровых зерновых

30.03.2020 12:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несмотря на ночные заморозки, белорусские ученые советуют аграриям не затягивать с весенним севом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Несмотря на заморозки. В Беларуси приступают к севу яровых зерновых


Почва сейчас по содержанию влаги гарантирует хорошие всходы. Что касается озимых, они в хорошем состоянии. Важно их сейчас подкормить, поскольку урожай формируется уже сегодня. 

Несмотря на заморозки. В Беларуси приступают к севу яровых зерновых

Виталий Лапа, директор Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси:
Те опасения, которые возникают, приводят к некоторым сомнениям, они обоснованы. Такой зимы, как в этом году, у нас еще не было, и нужно к этому адаптироваться. И тактику весенне-полевых работ, конечно, нужно адаптировать очень оперативно и быстро к этой погодной ситуации. И те обращения, которые были в наш Институт, и по вопросам начала проведения подкормок, и по другим работам, которые касаются внесения удобрений, они дают понять, что специалисты хозяйств находятся на уровне, чувствуют ситуацию и принимают вполне правильные решения.

Несмотря на заморозки. В Беларуси приступают к севу яровых зерновых

Для того, чтобы управиться в сроки – в хозяйствах есть необходимая техника. При этом белорусские учёные предлагают нашим аграриям самые современные разработки. Например, сеялка с шириной захвата 12 метров, которая одновременно может вносить и минеральные удобрения. Кроме того внедряется система точного земледелия, позволяющая наблюдать за всеми процессами  в онлайн-режиме.  

Несмотря на заморозки. В Беларуси приступают к севу яровых зерновых

Николай Бакач, заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства: 
К сожалению, не все научные разработки, которые не уступают мировым аналогам, разработанные нами, находят такого быстрого внедрения и одобрения аграриев. И здесь, наверное, причина не только в финансовом состоянии хозяйств, но и в том, что разработки опережают внедрение новых технологий сельхозпроизводителей. А интерес к нам проявляется лишь на 3-5 год после разработки. И это одна из причин, может быть, и внедрения инноваций в сельском хозяйстве.

Несмотря на заморозки. В Беларуси приступают к севу яровых зерновых


Задачи у белорусских аграриев амбициозные: собрать более 8 млн. тонн зерна, около 5 млн. тонн сахарной свёклы и не менее миллиона тонн картофеля. 

Люди в материале: Виталий Лапа, Николай Бакач

 
 
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Новости Беларуси. Несмотря на ночные заморозки, белорусские ученые советуют аграриям не затягивать с весенним севом, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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