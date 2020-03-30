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Несмотря на заморозки. В Беларуси приступают к севу яровых зерновых
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несмотря на ночные заморозки, белорусские ученые советуют аграриям не затягивать с весенним севом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виталий Лапа, директор Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси:
Для того, чтобы управиться в сроки – в хозяйствах есть необходимая техника. При этом белорусские учёные предлагают нашим аграриям самые современные разработки. Например, сеялка с шириной захвата 12 метров, которая одновременно может вносить и минеральные удобрения. Кроме того внедряется система точного земледелия, позволяющая наблюдать за всеми процессами в онлайн-режиме.
Николай Бакач, заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:
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Новости Беларуси. Несмотря на ночные заморозки, белорусские ученые советуют аграриям не затягивать с весенним севом, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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