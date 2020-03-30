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Женщина попросила примерить серьги у девушки и не отдала их обратно
30.03.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В отдел внутренних дел Барановичского горисполкома за помощью обратился местный житель. Мужчина рассказал, что у его дочери украли золотые изделия.
фото использовано в качестве иллюстрации
В гости к заявителю пришла знакомая. Во время своего визита женщина обратила внимание на серьги его дочери и попросила их примерить. Однако ушла, а драгоценности не вернула.
Сотрудники уголовного розыска установили личность гостьи. Ей оказалась неработающая жительница Барановичей, 1993 года рождения.
Фигурантка сдала похищенное в ломбард, а вырученные денежные средства потратила на собственные нужды.
Следователями дана правовая оценка ее действиям.
Старший инспектор ГИиОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская
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В отдел внутренних дел Барановичского горисполкома за помощью обратился местный житель. Мужчина рассказал, что у его дочери украли золотые изделия. фото...
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