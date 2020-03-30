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ВЫЙДУТ С МЕТЛАМИ И В ПЕРЧАТКАХ

30.03.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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С наступлением теплых деньков пройдут мероприятия по благоустройству Высокого.

До 1 мая запланировано провести в городе два субботника – во время первого будут приводить в порядок улицы; на втором планируется убрать мусор в городском парке. 25 марта во время заседания в райисполкоме между учреждениями Высокого были распределены территории, на которых они будут наводить чистоту.

ВЫЙДУТ С МЕТЛАМИ И В ПЕРЧАТКАХ

Author: Редактор сайта

ВЫЙДУТ С МЕТЛАМИ И В ПЕРЧАТКАХ

Редактор сайта

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С наступлением теплых деньков пройдут мероприятия по благоустройству Высокого. До 1 мая запланировано провести в Сообщение ВЫЙДУТ С МЕТЛАМИ И В ПЕРЧАТКАХ...
 
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