ВЫЙДУТ С МЕТЛАМИ И В ПЕРЧАТКАХ

Источник материала: Навiны Камянеччыны

С наступлением теплых деньков пройдут мероприятия по благоустройству Высокого.

До 1 мая запланировано провести в городе два субботника – во время первого будут приводить в порядок улицы; на втором планируется убрать мусор в городском парке. 25 марта во время заседания в райисполкоме между учреждениями Высокого были распределены территории, на которых они будут наводить чистоту.