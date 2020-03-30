Курсы валют на 30 марта 2020: доллар и евро пошли вверх

Источник материала: Myfin

30.03.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0269 рубля до 2.6023, что составило 1.04%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.3632 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0422 (1.49%), на 30 марта 2020 курс составил 2.8793. По итогам месяца евро вырос на 0.4118 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0521 рублей (1.57%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0806 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 66 096 200 19 728 700 18 739 400

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.5 – 2.603 рублей, курс продажи доллара 2.61 – 2.69. Евро можно было продать в диапазоне 2.74 – 2.876 рублей, купить – 2.83 – 2.98.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =81 (стоимость 1 доллара равна 81 российский рубль),

=81 (стоимость 1 доллара равна 81 российский рубль), EUR/USD =1.107 (1 евро стоит 1.107 доллар),

=1.107 (1 евро стоит 1.107 доллар), EUR/RUB =88.4956 (88.4956 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .