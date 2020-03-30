ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Курсы валют на 30 марта 2020: доллар и евро пошли вверх

30.03.2020 13:52 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

30.03.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0269 рубля до 2.6023, что составило 1.04%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.3632 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0422 (1.49%), на 30 марта 2020 курс составил 2.8793. По итогам месяца евро вырос на 0.4118 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0521 рублей (1.57%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0806 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
66 096 200 19 728 700 18 739 400

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.5 – 2.603 рублей, курс продажи доллара 2.61 – 2.69. Евро можно было продать в диапазоне 2.74 – 2.876 рублей, купить – 2.83 – 2.98.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=81 (стоимость 1 доллара равна 81 российский рубль),
  • EUR/USD=1.107 (1 евро стоит 1.107 доллар),
  • EUR/RUB=88.4956 (88.4956 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 марта 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.6023, курс евро 2.8793, курс российского рубля (100 RUB)...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чистая прибыль ЗАО "Евроопт" за год выросла более чем в 6 раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика