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Чистая прибыль ЗАО "Евроопт" за год выросла более чем в 6 раз
Источник материала: Партизан
ЗАО «Евроопт», которую одноименная сеть, как правило, называет ключевым партнером, отчиталось за 2019 год.
Чистая прибыль компании составила 548 тыс. рублей, тогда как годом ранее было всего лишь 85 тыс. То есть сейчас сумма увеличилась примерно в 6,5 раза.
Выручка осталась приблизительно на том же уровне — около 9,35 млн рублей (плюс примерно 3% к 2018 году).
Напомним, что ЗАО «Евроопт», по данным за 2018 год, на 100% принадлежало Аletrad 2001 Trading Limited (Кипр). Эта же фирма, по информации на 2016-й, владела 0,6% в Статусбанке, аффилированном с «Евроторгом».
В отчетных документах ЗАО говорится, что основной вид деятельности — сдача недвижимости в аренду.
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ЗАО «Евроопт», которую одноименная сеть, как правило, называет ключевым партнером, отчиталось за 2019 год.
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