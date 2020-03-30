Чистая прибыль компании составила 548 тыс. рублей, тогда как годом ранее было всего лишь 85 тыс. То есть сейчас сумма увеличилась примерно в 6,5 раза.





Выручка осталась приблизительно на том же уровне — около 9,35 млн рублей (плюс примерно 3% к 2018 году).





Напомним, что ЗАО «Евроопт», по данным за 2018 год, на 100% принадлежало Аletrad 2001 Trading Limited (Кипр). Эта же фирма, по информации на 2016-й, владела 0,6% в Статусбанке, аффилированном с «Евроторгом».





В отчетных документах ЗАО говорится, что основной вид деятельности — сдача недвижимости в аренду.