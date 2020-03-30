БГУ с 1 апреля откроет доступ к онлайн-школе юного математика

Источник материала: Единство

Для каждого класса подготовлено семь занятий – по одному в неделю. Урок включает теоретический материал и задания для самостоятельной работы, ответы на которые ученик получит после прохождения темы. Доступ к математическим правилам и задачам открывается по понедельникам, а в четверг можно увидеть правильное решение. Помимо этого, ученик через форумы и чаты может задать вопрос и обсудить решение задач.

Для обучения в школе необходимо выбрать нужный класс и пройти регистрацию. Онлайн-школа по математике функционирует в БГУ с 2014 года. Ее разработчиком выступает механико-математический факультет.