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Мокрый снег и похолодание в Беларуси

30.03.2020 13:40 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Снег, снег с дождем, гололедица ожидаются на всей территории страны 31 марта.

Об этом сообщают в Белгидрометцентре.

Ветер – северный и северо-западный умеренный, местами порывистый. Ночью температура воздуха будет от 3 до 9 градусов мороза, днем – 1-7 тепла.

1 апреля, в среду, утром и днем ожидается мокрый снег, дождь, гололедица. Ночью температура воздуха – от 2 до 8 градусов мороза, в юго-восточных районах – до минус 10. Днем – от 2 до 9 с плюсом

2 апреля, в четверг, потеплеет. Почти по всей территории Беларуси пройдет дождь или мокрый снег, Ночью – туман и гололед, на дорогах – гололедица. Ночью от минус 3 до плюс 3 градусов, днем – от 5 до 10 с плюсом.

В пятницу, 3 апреля, днем пройдут кратковременные осадки – мокрый снег или дождь. Ночью температура воздуха составит от 2 мороза до 3 тепла. Днем – до 12 с плюсом.

В выходные будет тепло и меньше осадков.

 
 
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Снег, снег с дождем, гололедица ожидаются на всей территории страны 31 марта. Об этом сообщают в Белгидрометцентре.
 
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