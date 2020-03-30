Хозяйка сняла на видео шокированного кота: посмотрите, что привело его в ужас

Источник материала: Tut.by

Животные по-разному реагируют, когда видят свое отражение в зеркале: некоторые его просто игнорируют, некоторые — смотрят с любопытством, а некоторые, как кот из этого видео, пытаются идти в атаку. Победить в такой битве невозможно, зато выглядит это всегда смешно: посмотрите сами!