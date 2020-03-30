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Хозяйка сняла на видео шокированного кота: посмотрите, что привело его в ужас
Источник материала: Tut.by
Животные по-разному реагируют, когда видят свое отражение в зеркале: некоторые его просто игнорируют, некоторые — смотрят с любопытством, а некоторые, как кот из этого видео, пытаются идти в атаку. Победить в такой битве невозможно, зато выглядит это всегда смешно: посмотрите сами!
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Победить в такой схватке невозможно.
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