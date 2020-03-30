ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Показухи быть не должно». Александр Лукашенко обсудил с силовиками обстановку в Вооружённых Силах и учения НАТО

30.03.2020 14:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обстановку в Вооруженных Силах и учения НАТО у белорусских границ обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко принял с докладом госсекретаря Совбеза Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина, а также Павла Тихонова, начальника главного разведывательного управления – замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил. 

«Показухи быть не должно». Александр Лукашенко обсудил с силовиками обстановку в Вооружённых Силах и учения НАТО


Напомним, Североатлантический альянс планировал провести вблизи наших границ крупнейшие за последние четверть века манёвры. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой НАТО пересматривает и корректирует планы, многие страны вынуждены отказаться от участия в столь масштабной операции.   

«Показухи быть не должно». Александр Лукашенко обсудил с силовиками обстановку в Вооружённых Силах и учения НАТО

Беларусь тем временем действует согласно своему плану мер реагирования. Однако, как отметил Президент, ответные шаги Беларуси не стоит воспринимать как бряцание оружием. Никакой показухи при этом быть не должно. Несмотря на то, что войска НАТО существенно отступили от первоначальных планов, наша армия держит ситуацию под контролем и готова с ней справиться при любом развитии событий.   

«Показухи быть не должно». Александр Лукашенко обсудил с силовиками обстановку в Вооружённых Силах и учения НАТО

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Я информирован о том, что армия живет, как и положено ей жить. Мы не переносим, не отменяем никаких мероприятий. Армия готовится. Многие части на полигонах. Знаю, что проведены в Витебской области учения миротворческих подразделений наших Вооруженных Сил и Великобритании. Отзывы положительные. Думаю, что это никого не должно напрягать.   

Мир нам нужен. И миротворчество  это та линия, по которой мы всегда должны сотрудничать со всеми. Думаю, наш основной партнер Российская Федерация в этом направлении обороты не снижает, и не только по линии миротворчества. Давайте кратко очень обсудим вопросы состояния дел в армии.   

«Показухи быть не должно». Александр Лукашенко обсудил с силовиками обстановку в Вооружённых Силах и учения НАТО

Второй вопрос реагирование на ситуацию, связанную с учением НАТО у наших границ, как мы реагируем. Я еще в прошлом году вам поручал, чтобы мы выработали адекватные меры реагирования. Никакой чрезмерщины быть не должно. Это, в конце концов, и деньги. Поэтому чрезмерного быть не должно. Надо это как-то сопоставить и вплести в ту ткань работы армии, которая сегодня существует. Это должно быть на пользу армии. А показухи быть не должно.   

Президент также поинтересовался состоянием здоровья военнослужащих, особенно офицерского состава. Ведь они находятся не только на территории военных частей, но и живут обычной гражданской жизнью.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктор Хренин, Андрей Равков, Павел Тихонов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Обстановку в Вооруженных Силах и учения НАТО у белорусских границ обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Весенние каникулы начались у школьников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика