Аквапарк «Лебяжий» временно закрывается

Источник материала: Tut.by

С 6 по 30 апреля включительно аквапарк «Лебяжий» закрывается на профилактические работы. Об этом AFISHA.TUT.BY сообщили в развлекательном комплексе.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Аквапарк закроется на традиционные профилактические работы. Примечательно, что раньше профилактику проводили в сентябре, а не, как сейчас, в апреле.

За три недели в аквапарке полностью обновят воду во всех бассейнах и проведут генеральную уборку. Тут также планируют частично заменить плитку, перекрасить стены, отремонтировать потолок в водно-термальной зоне и устранить мелкие эксплуатационные дефекты.

Такое плановое закрытие проводится каждый год для комфорта и безопасности посетителей.

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