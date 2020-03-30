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Аквапарк «Лебяжий» временно закрывается
Источник материала: Tut.by
С 6 по 30 апреля включительно
Аквапарк закроется на традиционные профилактические работы. Примечательно, что раньше профилактику проводили в сентябре, а не, как сейчас, в апреле.
За три недели в аквапарке полностью обновят воду во всех бассейнах и проведут генеральную уборку. Тут также планируют частично заменить плитку, перекрасить стены, отремонтировать потолок в водно-термальной зоне и устранить мелкие эксплуатационные дефекты.
Такое плановое закрытие проводится каждый год для комфорта и безопасности посетителей.
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В аквапарке полностью обновят воду во всех бассейнах и проведут генеральную уборку. Тут также планируют частично заменить плитку, перекрасить стены,...
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