ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Аквапарк «Лебяжий» временно закрывается

30.03.2020 13:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 6 по 30 апреля включительно аквапарк «Лебяжий» закрывается на профилактические работы. Об этом AFISHA.TUT.BY сообщили в развлекательном комплексе.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Аквапарк закроется на традиционные профилактические работы. Примечательно, что раньше профилактику проводили в сентябре, а не, как сейчас, в апреле.

За три недели в аквапарке полностью обновят воду во всех бассейнах и проведут генеральную уборку. Тут также планируют частично заменить плитку, перекрасить стены, отремонтировать потолок в водно-термальной зоне и устранить мелкие эксплуатационные дефекты.

Такое плановое закрытие проводится каждый год для комфорта и безопасности посетителей.

Читайте также
Пользователи соцсетей возмутились рекламой кальянной Hookah Place
Взгляните, как McDonald’s и Dominos предлагают гостям соблюдать безопасное расстояние друг от друга

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аквапарке полностью обновят воду во всех бассейнах и проведут генеральную уборку. Тут также планируют частично заменить плитку, перекрасить стены,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Председатель Ассоциации белорусских банков скоропостижно скончался в 45 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика