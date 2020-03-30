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Тимати показал способ нажимать кнопки в лифте, не дотрагиваясь до них руками

30.03.2020 14:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тимати показал способ нажимать кнопки в лифте, не дотрагиваясь до них руками

Российский рэпер Тимати поделился с подписчиками в Instagram способом нажимать кнопки в лифте, не дотрагиваясь до них руками, чтобы не подхватить вирус.

В опубликованном видеоролике артист музыкант использовал для нажатия кнопок зажигалку и проволоку.

Тимати примотал проволоку скотчем к зажигалке. Как только он нажал кнопку в лифте, то сразу зажег огонь, вероятно, чтобы продезинфицировать проволоку и безопасно использовать ее снова.

Подписчиков повеселил этот ролик, некоторые отметили, что им интересно было бы посмотреть, как он открывает двери.

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Российский рэпер Тимати поделился с подписчиками в Instagram способом нажимать кнопки в лифте, не дотрагиваясь до них руками, чтобы не подхватить вирус. В...
 
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