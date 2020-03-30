В Житковичах бывшая работница банка обманула людей на 200 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В Житковичах завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 47-летней местной жительницы. По версии следствия, женщина обманула 12 человек на сумму более 200 тысяч долларов.



Фото: Sharon McCutcheon, unsplash.com

По материалам дела, обвиняемая до 2013 года длительное время работала в местном филиале банка. А после того, как уволилась, стала использовать этот факт биографии для того, чтобы обманывать людей. Она убеждала доверчивых граждан передать ей валютные сбережения — якобы для оформления выгодного вклада с высокими процентными ставками по месту ее прошлой работы. Обвиняемая заверяла, что ее бывшие коллеги по ее просьбе могут разместить деньги на «особом» вкладе, доступном только для работников банка. Люди верили.

В 2016 году одна из потерпевших передала обвиняемой для вклада 50 тысяч долларов, после чего стала получать от нее ежемесячные устные отчеты о якобы начисленных процентах. В течение следующих двух лет фигурантка под предлогом пополнения вклада выманила у доверчивой гражданки еще более 50 тысяч долларов. Когда женщина стала требовать вернуть все вложенные деньги, обвиняемая вернула только 12 тысяч.

Еще один мужчина поддался на другое заманчивое предложение обвиняемой — вложение денег в связанный с перевозкой древесины бизнес ее хороших друзей с ежемесячным получением 10% от вложенной суммы и возможностью в любое время вывести деньги «из дела». Мужчина передал для «бизнесменов» 7 тысяч долларов, а вернул только 2 тысячи.

Вскоре в милицию стали поступать заявления. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Женщина рассказала, что потратила чужие деньги на личные нужды и возврат долгов. Во время обыска у нее дома были обнаружены документы на приобретение бытовой техники, ювелирных изделий и мебели. По словам фигурантки, все приобретенные ею товары были проданы неизвестным лицам для частичного возврата долгов.

Женщина вернула потерпевшим более 30 тысяч долларов. На имущество обвиняемой наложен арест на сумму свыше 130 тысяч рублей.

Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд. Обвиняемая под домашним арестом.