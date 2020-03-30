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Идеальный почтальон. Мужчина разносит посылки в смешных костюмах
Источник материала: СТВ
Почтальон работает в смешных костюмах, чтобы поднять настроение себе и своим клиентам. Теперь 39-летний Джон Мэтсон является, наверное, самым ярким событием в жизни людей, которым он приносит письма и посылки.
«Итак, пока вирус захватывает мир, мне всё ещё нужно работать и доставлять почту. Сегодня я сделал это стильно и заставил пару человек улыбнуться. Такова была моя настоящая цель», –
Кстати, Мэтсон увлекается самолётами, рисованием, любит кататься на велосипеде и является отцом двух детей.
Недавно мы рассказывали о парне, который встречает младшего брата из школы в смешных костюмах.
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Почтальон работает в смешных костюмах, чтобы поднять настроение себе и своим клиентам. Теперь 39-летний Джон Мэтсон является, наверное, самым ярким событием в жизни...
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