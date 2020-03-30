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В Минске автомобиль сбил женщину, которая вышла из трамвая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске автомобиль сбил вышедшую из трамвая женщину.
Как
Пешеход получила травмы и была доставлена в медучреждение. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, проводится проверка.
На прошлой неделе в Бобруйске девочка находилась на остановочном пункте и оступилась.
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Новости Беларуси. В Минске автомобиль сбил вышедшую из трамвая женщину. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Volkswagen двигался по улице Якуба Коласа в сторону...
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