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В Минске автомобиль сбил женщину, которая вышла из трамвая

30.03.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске автомобиль сбил вышедшую из трамвая женщину. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Volkswagen двигался по улице Якуба Коласа в сторону улицы Веры Хоружей. Возле дома № 24 иномарка сбила 49-летнюю женщину, которая вышла из трамвая и пересекала проезжую часть. 

Пешеход получила травмы и была доставлена в медучреждение. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, проводится проверка. 

На прошлой неделе в Бобруйске девочка находилась на остановочном пункте и оступилась.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске автомобиль сбил вышедшую из трамвая женщину.  Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Volkswagen двигался по улице Якуба Коласа в сторону...
 
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