В Ирландии нашли бутылку с письмом, которая проплавала 19 лет

Источник материала: Tut.by

Бутылку с письмом, которая пролежала в воде 19 лет, нашли в ирландском городе Корк. Об этом сообщает lenta.ru.

26 марта в национальном парке Гленгаррифф Вудс обнаружили бутылку с посланием. «Привет из Германии моряку, который нашел эту бутылку!» — говорится в сообщении. Последнюю его часть, где указан адрес электронной почты отправителя, прочитать трудно, так как она размыта водой.









Администрация парка опубликовала фотографию послания в Twitter и попросила пользователей помочь расшифровать его. Бутылка была отправлена 5 апреля 2001 года. Между Германией и Ирландией около 1,6 тысячи километров.

Пользователи соцсети попытались восстановить электронный адрес отправителя и написали сообщения на множество похожих адресов.