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В Ирландии нашли бутылку с письмом, которая проплавала 19 лет
Источник материала: Tut.by
Бутылку с письмом, которая пролежала в воде 19 лет, нашли в ирландском городе Корк. Об этом
26 марта в национальном парке Гленгаррифф Вудс обнаружили бутылку с посланием. «Привет из Германии моряку, который нашел эту бутылку!» — говорится в сообщении. Последнюю его часть, где указан адрес электронной почты отправителя, прочитать трудно, так как она размыта водой.
Администрация парка опубликовала фотографию послания в Twitter и попросила пользователей помочь расшифровать его. Бутылка была отправлена 5 апреля 2001 года. Между Германией и Ирландией около 1,6 тысячи километров.
Пользователи соцсети попытались восстановить электронный адрес отправителя и написали сообщения на множество похожих адресов.
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Там был привет из Германии.
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