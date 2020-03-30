ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Ирландии нашли бутылку с письмом, которая проплавала 19 лет

30.03.2020 14:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бутылку с письмом, которая пролежала в воде 19 лет, нашли в ирландском городе Корк. Об этом сообщает lenta.ru.

26 марта в национальном парке Гленгаррифф Вудс обнаружили бутылку с посланием. «Привет из Германии моряку, который нашел эту бутылку!» — говорится в сообщении. Последнюю его часть, где указан адрес электронной почты отправителя, прочитать трудно, так как она размыта водой.



Администрация парка опубликовала фотографию послания в Twitter и попросила пользователей помочь расшифровать его. Бутылка была отправлена 5 апреля 2001 года. Между Германией и Ирландией около 1,6 тысячи километров.

Пользователи соцсети попытались восстановить электронный адрес отправителя и написали сообщения на множество похожих адресов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Анонс фильма «Отец Сталинграда: могила для бессмертных»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика