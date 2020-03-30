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Цена на нефть упала до $20 за баррель

30.03.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цена на нефть упала до за баррель

Снова рекордное падение – сегодня стоимость барреля нефти составила 20 долларов. В последний раз такое было в начале 2002 года.

Снижение цены на чёрное золото продолжается три недели – с 9 марта. Производители в США начинают консервировать буровые установки, ведь резервуары заполнены, а спрос на рынке падает с каждым днём. Сейчас нефть стоит уже вдвое дешевле по сравнению с началом месяца.

 

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Снова рекордное падение – сегодня стоимость барреля нефти составила 20 долларов. В последний раз такое было в начале 2002 года. Снижение цены на чёрное золото...
 
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