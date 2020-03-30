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На границе Минской и Брестской областей установили блокпост. Что происходит?
30.03.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На въезде в Клецк (Минская область), который находится на самой границе с Брестской областью, несколько дней назад появились вот такие «заготовки» для блокпостов.
Как сообщают местные жители, появление данных сооружений связано с военными учениями, которые проходят с 20 марта.
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На въезде в Клецк (Минская область), который находится на самой границе с Брестской областью, несколько дней назад появились вот такие «заготовки» для...
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