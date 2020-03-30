На границе Минской и Брестской областей установили блокпост. Что происходит?

Источник материала: Виртуальный Брест

На въезде в Клецк (Минская область), который находится на самой границе с Брестской областью, несколько дней назад появились вот такие «заготовки» для блокпостов.





Как сообщают местные жители, появление данных сооружений связано с военными учениями, которые проходят с 20 марта.



