Девушка на протяжении 5 лет загорала в солярии. Посмотрите, что с ней стало

Источник материала: ОНТ

22-летняя Ханна Титтензор на протяжении пяти лет не представляет свою жизнь без солярия и регулярно посещает его. К слову, сейчас за девушкой в Instagram следят 43 тысячи человек. Об этом сообщает The Sun.







Как оказалось, инстадива увлеклась загаром ещё в подростковом возрасте. Однако тогда тёмный цвет её коже придавали не солярии, а автозагар. Однако девушке не нравилось, то что эти средства быстро смывались и имели ужасный запах.

Ещё тогда девушка даже не догадывалась, что любовь к загару у неё может перерасти в настоящую зависимость. Это случилось ещё в 2015 году. Тогда Ханна отправилась отдыхать в Турцию. Девушка заметила, как красиво и свежо выглядела ее кожа после загара. Как утверждает Ханна, её лицо светилось.

Молодой человек Ханны по имени Бен полностью разделяет её взгляды. К тому же именно он в первый раз привёл свою возлюбленную в солярий. На сегодняшний день эти сеансы стали рутиной. Титтензор посещает солярий три раза в неделю по 15 минут на протяжении 5 лет.

На старых фотографиях девушку узнать очень трудно. Её цвет кожи стал намного темнее из-за постоянных процедур. Помимо загара, к такому цвету кожи Ханне помогли прийти инъекции, которые считаются незаконными. Средство, которое вводит Титтензор, содержит в себе мелатонин. Благодаря которому выработка пигмента, окрашивающего кожу, усиливается. Таким образом загар проявляется быстрее.





Ученые не рекомендуют пользоваться данным средством, поскольку его побочные эффекты до сих пор неизвестны. Кто-то просто жалуется на плохое самочувствие, а у кого-то после уколов возникают опухоли.

«Единственный побочный эффект — это тошнота в первые несколько дней приёма. Дело в том, что уколы подавляют аппетит», — рассказала девушка. Бен согласен с инстадивой. Он заявил, что не слышал никакой информации о побочных эффектах и вреде для здоровья.

«Ни у кого в моей семье нет рака. Я считаю, что это генетическое заболевание. Поэтому я за себя не переживаю. Иногда я беспокоюсь за Ханну. Она проводит в солярии больше времени, чем я», — признался Бен.

Любовь Титтензор к загару привела к тому, что её начали принимать за темнокожую женщину.

«Возможно, я просто смотрю на себя и уже не понимаю, что это перебор», — поделилась девушка.

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