В связи с наступление благоприятного периода для посадки деревьев и кустарников, Смолевичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды просит граждан принять активное участие в проведении весеннего месячника по благоустройству и наведению порядка на земле в части посадки деревьев и кустарников, а также направлять в райинспекцию свои предложения по конкретным местам на землях общего пользования населенных пунктов, где возможна посадка деревьев и кустарников.

Свои предложения вы можете оставить по номеру +375 (1776)-2-86-25 или отправить на электронную почту smoproos@mail.belpak.by.