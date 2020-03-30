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Завтрак, который поможет сжечь в два раза больше калорий
Источник материала: ОНТ
Люди, употребляющие плотный завтрак, впоследствии сжигают в два раза больше калорий, чем те, кто не уделяет утреннему приёму пищи должное внимание. К данному выводу пришли исследователи из Нью-Йорка.
Авторы исследования заключили, что при попытках похудеть не стоит пропускать завтраки. Лучше отказаться от вечернего приёма пищи и сделать его наименее калорийным.
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Люди, употребляющие плотный завтрак, впоследствии сжигают в два раза больше калорий, чем те, кто не уделяет утреннему приёму пищи должное внимание. К данному выводу...
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