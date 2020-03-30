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Завтрак, который поможет сжечь в два раза больше калорий

30.03.2020 16:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Завтрак, который поможет сжечь в два раза больше калорий

Люди, употребляющие плотный завтрак, впоследствии сжигают в два раза больше калорий, чем те, кто не уделяет утреннему приёму пищи должное внимание. К данному выводу пришли исследователи из Нью-Йорка.

На протяжении трёх дней учёные наблюдали за 16 мужчинами. Они придерживались низкокалорийного завтрака и высококалорийного ужина и наоборот. Как оказалось, высококалорийный завтрак впоследствии не вызывал голодные спазмы. Также люди, плотно позавтракавшие с утра, в течение дня употребляли меньше сладостей. После плотного утреннего приёма пищи скорость метаболизма или сжигания калорий увеличивалась в два раза по сравнению с метаболизмом после обильного ужина.

Речь идёт о процессе термогенеза. Он вызывается питанием. С помощью данного показателя определяется, насколько хорошо организм метаболизирует пищу. Показатели термогенеза отслеживались у всех участников эксперимента, как и уровень голода, сахар в крови, а также тяга к сладкому.

Как оказалось, завтрак с низким количеством калорий намного чаще провоцировал  людей тянуться к разного рода перекусам и сладостям. К тому же эти люди употребляли большие по размеру порции на ужин.

Авторы исследования заключили, что при попытках похудеть не стоит пропускать завтраки. Лучше отказаться от вечернего приёма пищи и сделать его наименее калорийным.

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Люди, употребляющие плотный завтрак, впоследствии сжигают в два раза больше калорий, чем те, кто не уделяет утреннему приёму пищи должное внимание. К данному выводу...
 
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