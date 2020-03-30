ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хоккеисты сборной Беларуси продолжают тренировки

30.03.2020 15:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты сборной Беларуси продолжают тренировки

Хоккеисты сборной Беларуси продолжают тренировки. Напомним, цель нынешнего сбора – подготовка к олимпийской квалификации, которая запланирована на август в Словакии.  

В ближайшее время состав национальной команды должны пополнить игроки, выступающие в Северной Америке. В том числе и нападающий клуба «Принс-Альберт» Алексей Протас. Однако прибывающие из-за границы хоккеисты прежде должны пройти 14-дневный карантин. Главный тренер Михаил Захаров решил отказаться от приглашения игроков «Немана», но планирует включить в состав представителей «Юности» и «Шахтёра», которые борются за Кубок Президента.

В олимпийском квалификационном турнире соперниками сборной Беларуси будут хоккеисты Австрии, Польши и Словакии. Запланированные товарищеские матчи нашей команды отменены. Однако Михаил Захаров отметил, что было бы неплохо провести спарринг с обладателем Кубка Президента.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты сборной Беларуси продолжают тренировки. Напомним, цель нынешнего сбора – подготовка к олимпийской квалификации, которая запланирована на август в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не теряйте бдительность даже в интернете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика