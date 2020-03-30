Источник материала: ОНТ

Хоккеисты сборной Беларуси продолжают тренировки. Напомним, цель нынешнего сбора – подготовка к олимпийской квалификации, которая запланирована на август в Словакии.

В ближайшее время состав национальной команды должны пополнить игроки, выступающие в Северной Америке. В том числе и нападающий клуба «Принс-Альберт» Алексей Протас. Однако прибывающие из-за границы хоккеисты прежде должны пройти 14-дневный карантин. Главный тренер Михаил Захаров решил отказаться от приглашения игроков «Немана», но планирует включить в состав представителей «Юности» и «Шахтёра», которые борются за Кубок Президента.

В олимпийском квалификационном турнире соперниками сборной Беларуси будут хоккеисты Австрии, Польши и Словакии. Запланированные товарищеские матчи нашей команды отменены. Однако Михаил Захаров отметил, что было бы неплохо провести спарринг с обладателем Кубка Президента.

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