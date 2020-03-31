Будьте осторожны с огнем!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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По оперативным данным за минувшие выходные спасатели Минской области ликвидировали 164 загорания сухой растительности на общей площади 11,915 га. Спасатели призывают быть осторожными при применении открытого огня. В ветреную погоду огонь может мгновенно распространиться на большие участки. Несвижский РОЧС напоминает: за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках предусмотрено наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин. Помните, что минутная беспечность может обернуться непоправимой трагедией. Берегите себя и свое имущество!

«НН».