Более 2000 медицинских рецептов доставили волонтеры инвалидам и пожилым людям

Источник материала: ОНТ

Социальная инициатива поддержки инвалидов, а также пожилых и одиноких людей продолжает работать в Беларуси.

К ней присоединяются все больше людей, в том числе из общественных организаций.

Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи из столицы включились в работу еще на прошлой неделе. Кроме продуктов и лекарств, молодежь доставляет медицинские рецепты.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: «К этому проекту подключаются и все остальные регионы, потому что помощь действительно нужна. Наша задача, скажем так, – максимально разгрузить врачей от вот этой, где-то второстепенной, неважной работы. А дать им возможность заниматься серьезными вопросами. А вот такую второстепенную работу мы готовы взять на себя».

Передача происходит бесконтактно, а значит, безопасно для адресатов. На сегодняшний день число доставленных рецептов превысило две тысячи! Обратиться за помощью можно по телефону (во всех крупных городах страны работают молодежные горячие линии).

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