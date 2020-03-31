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Более 2000 медицинских рецептов доставили волонтеры инвалидам и пожилым людям
Источник материала: ОНТ
Социальная инициатива поддержки инвалидов, а также пожилых и одиноких людей продолжает работать в Беларуси.
К ней присоединяются все больше людей, в том числе из общественных организаций.
Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи из столицы включились в работу еще на прошлой неделе. Кроме продуктов и лекарств, молодежь доставляет медицинские рецепты.
Передача происходит бесконтактно, а значит, безопасно для адресатов. На сегодняшний день число доставленных рецептов превысило две тысячи! Обратиться за помощью можно по телефону (во всех крупных городах страны работают молодежные горячие линии).
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Социальная инициатива поддержки инвалидов, а также пожилых и одиноких людей продолжает работать в Беларуси. К ней присоединяются все больше людей, в том числе из...
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