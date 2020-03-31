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Сергей Гуренко о судьях: меня просили не комментировать эту тему, поэтому промолчу

31.03.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко высказал мнение о чемпионате Беларуси, игроках, судьях, болельщиках.

- Многие страны, включая Россию, купили ТВ-права на показ матчей чемпионата Беларуси. Такая реклама пойдет турниру на пользу?

- Я отношусь к этому положительно. Люди во всем мире узнают, что есть такая страна, чемпионат, что здесь тоже играют в футбол. Для ребят это большой стимул хорошо себя проявить. Может, мы наконец-то задумаемся, что нужно улучшать качество трансляций, качество стадионов. И на судей ложится большая ответственность (улыбается).

- А какой у Беларуси до этого был уровень судейства?

- Меня просили не комментировать эту тему, поэтому промолчу.

- Многим телезрителям запомнился фанат "Ислочи", который играет на гармошке. Много в чемпионате такого колорита?

- Хватает. Но мне, как тренеру, хотелось бы, чтобы было больше колорита на поле, чтобы команды показывали более качественный футбол.

- Что мешает?

- То, что ребята, способные показывать такое качество, уезжают в другие чемпионаты. Это закономерный процесс.

- У минского "Динамо" есть креативные болельщики на трибунах?

- В этом сезоне нас очень хорошо поддерживают. Но пока мы не радуем болельщиков результатами, к сожалению. Постараемся поправить ситуацию. Потому что обратная связь с трибунами для нас очень важна. Болельщики регулярно приезжают к нам на базу, мы общаемся, — рассказал Гуренко в интервью газете "Советский спорт".
 
 
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Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко высказал мнение о чемпионате Беларуси, игроках, судьях, болельщиках.
 
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