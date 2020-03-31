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Легкость и производительность: обзор ультрабука ASUS ZenBook 14UX433FN
Источник материала: Myfin
Мощности хватит для любой работы
Ультрабук в зависимости от комплектации снабжается 4-х ядерным процессором Intel i5-8265U с тактовой турбо-частотой до 3,9 ГГц. В базовой версии оперативной памяти на 8ГБ хватит для офисных программ и приложений, а при выборе версии с 16 ГБ будет комфортно погрузиться и в мир игр.
Видеокарта NVIDIA GeForce MX150 с 2 Гб на борту показывает среднюю производительность при запуске игр. Но, как мы понимаем, ультрабук ZenBook 14UX433FN выбирают совсем не ради них.
На протяжении нескольких дней ультрабук показывал быструю работу со всеми предустановленными программами, а также стандартным набором офисного сотрудника на удаленке: Slack, Jira, гугл-документы, браузер с 50-ю открытыми вкладками, Skype и Photoshop.
Система охлаждения ASUS ZenBook 14UX433FN уверенно справляется со своими обязанностями. Кроме того, что при пиковых нагрузках она оставляет рабочую зону ультрабука комфортной, уровень шума при этом не превышает 37 дБА. В более спокойном режиме, он меньшу примерно в 1,5 раза.
Легкий, компактный и стильный
Ультрабук выделяется очень стильным дизайном. Кроме корпуса в черном матовом исполнении, в продаже есть и серебристый металлик, вызывающий еще больше положительных эмоций. Все зенбуки поставляются в металлическом корпусе из материала, который легко очищается салфеткой из микрофибры.
Обратим внимание на габариты ультрабука. Он по занимаемому объему вполне успешно конкурирует с устройствами с 13-дюймовым экраном. А вес чуть больше 1 кг позволит его носить везде с собой как городскому моднику, так и хрупкой девушке.
Ультрабук оснащен 13 дюймовой IPS-матрицей с антибликовым покрытием и максимальным разрешением 1920×1080. Приятная особенность экрана – высокая контрастность. С ней видеоизображение становится более глубоким и насыщенным. Яркость экрана от 18 кд/м2 до 337 кд/м2 позволяет комфортно работать как в темноте, так и при ярком свете.
Емкости полной зарядки ноутбука по внутренним тестам производителя хватает на 13 часов автономной работы. В реальности эта цифра может быть несколько ниже – 8-10 часов. Тем не менее, это соответствует полному рабочему дню ультрабука без подзарядки.
Идеальный ноутбук для удаленки
ASUS ZenBook 14UX433FN – это очень стильный ультрабук со своей харизмой. Незаменимая рабочая машина для удаленной работы, поездок и мест, где присоединиться к розетке будет проблематично. Из дополнительных плюсов – удобная для долгого набора текста клавиатура, минимальный вес и компактный размер.
*Это партнерский материал, УНП 191623092
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