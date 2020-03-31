Источник материала: Myfin

Легкость и производительность: обзор ультрабука ASUS ZenBook 14UX433FN

Мощности хватит для любой работы

Ультрабук в зависимости от комплектации снабжается 4-х ядерным процессором Intel i5-8265U с тактовой турбо-частотой до 3,9 ГГц. В базовой версии оперативной памяти на 8ГБ хватит для офисных программ и приложений, а при выборе версии с 16 ГБ будет комфортно погрузиться и в мир игр.

Видеокарта NVIDIA GeForce MX150 с 2 Гб на борту показывает среднюю производительность при запуске игр. Но, как мы понимаем, ультрабук ZenBook 14UX433FN выбирают совсем не ради них.



Ультрабук от ASUS отличается феноменальной фотогеничностью и стилем

На протяжении нескольких дней ультрабук показывал быструю работу со всеми предустановленными программами, а также стандартным набором офисного сотрудника на удаленке: Slack, Jira, гугл-документы, браузер с 50-ю открытыми вкладками, Skype и Photoshop.

Система охлаждения ASUS ZenBook 14UX433FN уверенно справляется со своими обязанностями. Кроме того, что при пиковых нагрузках она оставляет рабочую зону ультрабука комфортной, уровень шума при этом не превышает 37 дБА. В более спокойном режиме, он меньшу примерно в 1,5 раза.

Легкий, компактный и стильный

Ультрабук выделяется очень стильным дизайном. Кроме корпуса в черном матовом исполнении, в продаже есть и серебристый металлик, вызывающий еще больше положительных эмоций. Все зенбуки поставляются в металлическом корпусе из материала, который легко очищается салфеткой из микрофибры.



Тачпад, превращающийся в цифровую клавиатуру – оригинальное инженерное решение

Обратим внимание на габариты ультрабука. Он по занимаемому объему вполне успешно конкурирует с устройствами с 13-дюймовым экраном. А вес чуть больше 1 кг позволит его носить везде с собой как городскому моднику, так и хрупкой девушке.

Ультрабук оснащен 13 дюймовой IPS-матрицей с антибликовым покрытием и максимальным разрешением 1920×1080. Приятная особенность экрана – высокая контрастность. С ней видеоизображение становится более глубоким и насыщенным. Яркость экрана от 18 кд/м2 до 337 кд/м2 позволяет комфортно работать как в темноте, так и при ярком свете.



Полного заряда батареи хватит на 13 часов беспрерывной работы

Емкости полной зарядки ноутбука по внутренним тестам производителя хватает на 13 часов автономной работы. В реальности эта цифра может быть несколько ниже – 8-10 часов. Тем не менее, это соответствует полному рабочему дню ультрабука без подзарядки.



Идеальный ноутбук для удаленки



ASUS ZenBook 14UX433FN – это очень стильный ультрабук со своей харизмой. Незаменимая рабочая машина для удаленной работы, поездок и мест, где присоединиться к розетке будет проблематично. Из дополнительных плюсов – удобная для долгого набора текста клавиатура, минимальный вес и компактный размер.