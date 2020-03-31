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Новую технологию установки кардиостимуляторов планируют внедрить по всей Беларуси

31.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Новую технологию установки кардиостимуляторов планируют внедрить по всей Беларуси. Такую информацию озвучили в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Новую технологию установки кардиостимуляторов планируют внедрить по всей Беларуси

Речь идет о новом методе лечения пациентов с нарушением сердечного ритма. Методика сложна с хирургической точки зрения: вмешательство проходит при разрезе всего в несколько сантиметров, но она максимально щадящая для пациента, среди других преимуществ — быстрое восстановление.

«Электрод мы устанавливаем не в верхушку правового желудочка, а в саму проводящую систему сердца — так называемый пучок Гиса», — пояснил рентгенэндоваскулярный хирург РНПЦ «Кардиология» Олег Коваленко. Во время операции пациент находится в сознании под местной анестезией.

За последний год в РНПЦ «Кардиология» установили почти 3,5 тыс. кардиостимуляторов, по новой методике провели 10 операций. В будущем ее планируют применять по всей стране.

По словам медиков, никаких специфических ограничений по данной методике нет. Пациенты ведут обычный образ жизни, в том числе могут лечить зубы, выполнять КТ.

Белта

 
 
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Новую технологию установки кардиостимуляторов планируют внедрить по всей Беларуси. Такую информацию озвучили в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА. ...
 
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