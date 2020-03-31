|
Лесной пожар произошел на юго-западе Китая: погибли 19 человек
Источник материала: ОНТ
На юго-западе Китая в провинции Сычуань во время ликвидации лесного пожара погибли 19 человек,
Возгорание произошло 30 марта. Для тушения пожара власти направили 300 пожарных и 700 военных. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился.
Жертвами стали 18 пожарных и показывавший им дорогу к очагу возгорания работник местного лесхоза. Пламя заблокировало погибших, когда ветер неожиданно поменял направление.
ФОТО: inosmi.ru / © Валерий Мельников
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На юго-западе Китая в провинции Сычуань во время ликвидации лесного пожара погибли 19 человек, передает агентство «Синьхуа». Возгорание произошло 30 марта. Для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)