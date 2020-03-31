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Лесной пожар произошел на юго-западе Китая: погибли 19 человек

31.03.2020 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лесной пожар произошел на юго-западе Китая: погибли 19 человек

На юго-западе Китая в провинции Сычуань во время ликвидации лесного пожара погибли 19 человек, передает агентство «Синьхуа».

Возгорание произошло 30 марта. Для тушения пожара власти направили 300 пожарных и 700 военных. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. 

Жертвами стали 18 пожарных и показывавший им дорогу к очагу возгорания работник местного лесхоза. Пламя заблокировало погибших, когда ветер неожиданно поменял направление. 

ФОТО: inosmi.ru / © Валерий Мельников

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На юго-западе Китая в провинции Сычуань во время ликвидации лесного пожара погибли 19 человек, передает агентство «Синьхуа». Возгорание произошло 30 марта. Для...
 
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