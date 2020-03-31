В соответствии с Правилами электроснабжения, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1394 от 17.10.2011 (далее – Правила электроснабжения) предусмотрена ответственность абонентов за безучетное потребление электроэнергии.

При осуществлении контроля за соблюдением Правил электроснабжения в быту уполномоченные лица энергоснабжающей организации выявляют нарушения Правил электроснабжения, чаще всего это монтаж ответвления, подключение безучетной нагрузки, самовольное подключение после отключения от прибора учета за задолженность, минуя прибор учета и др.

При выявлении безучетного потребления электрической энергии составляется акт в присутствии гражданина (абонента) или совершеннолетнего члена его семьи, энергоснабжающая организация производит перерасчет за предыдущие расчетные периоды, начиная с даты последнего достоверного снятия и регистрации представителем энергоснабжающей организации показаний средства расчетного учета либо со дня предыдущей проверки средства расчетного учета, в том числе измерительных трансформаторов тока, если иной меньший срок документально не подтвержден абонентом (но не более срока исковой давности), в порядке, определенном Министерством энергетики, по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг электроснабжения.

В соответствии с п. 216 Правил электроснабжения наниматели (собственники) и проживающие вместе с ними совершеннолетние члены семьи несут солидарную ответственность перед энергоснабжающей организацией по обязательствам, предусмотренным в настоящих Правилах, если иное не установлено письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением.

Прокуратурой Смолевичского района в интересах РУП «Минскэнерго» в 2019 году предъявлено 15 исковых заявлений на общую сумму ущерба в размере 17000 рублей 46 копеек. Все иски удовлетворены судом Смолевичского района.

При неисполнении решения суда в добровольном порядке, по заявлению РУП «Минскэнерго» судом выдается исполнительный лист для принудительного исполнения решения о возмещении ущерба. При этом прокуратура Смолевичского района осуществляет надзор за исполнением указанных исполнительных документов.

В ходе принудительного исполнения судебным исполнителем принимаются различные меры, направленные на исполнение решения о возмещении ущерба: направление исполнительного листа по месту работы должника для удержания из заработной платы суммы ущерба; выход по месту жительства должника в целях выявления имущества, на которое может быть наложен арест; арест наличных денежных средств и (или) иного имущества должника, принадлежащих ему и находящихся у него и (или) третьих лиц; арест денежных средств и (или) иного имущества должника, находящихся на его счетах, во вкладах (депозитах) или на хранении в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях; временное ограничение права должника — гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, должностных лиц должника — юридического лица на выезд из Республики Беларусь; временное ограничение права должника — гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил), права на охоту, за исключением случаев, когда пользование указанными правами необходимо должнику в связи с инвалидностью либо в качестве единственного средства получения дохода и др.

Д.А.ВИННИЧЕНКО, помощник прокурора Смолевичского района.