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Март завершается прохладной погодой
Источник материала: ОНТ
В конце марта в Беларуси похолодало. Из-за ночных заморозков сегодня в первой половине дня местами возможна гололедица на дорогах.
Днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в западных районах небольшой дождь и мокрый снег. Ветер по востоку порывистый. Воздух днем прогреется от +1°C до +7°C.
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В конце марта в Беларуси похолодало. Из-за ночных заморозков сегодня в первой половине дня местами возможна гололедица на дорогах. Днем будет переменная...
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