Март завершается прохладной погодой

Источник материала: ОНТ

В конце марта в Беларуси похолодало. Из-за ночных заморозков сегодня в первой половине дня местами возможна гололедица на дорогах.

Днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в западных районах небольшой дождь и мокрый снег. Ветер по востоку порывистый. Воздух днем прогреется от +1°C до +7°C.

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