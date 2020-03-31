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Март завершается прохладной погодой

31.03.2020 09:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Март завершается прохладной погодой

В конце марта в Беларуси похолодало. Из-за ночных заморозков сегодня в первой половине дня местами возможна гололедица на дорогах. 

Днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в западных районах небольшой дождь и мокрый снег. Ветер по востоку порывистый. Воздух днем прогреется от +1°C до +7°C.

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В конце марта в Беларуси похолодало. Из-за ночных заморозков сегодня в первой половине дня местами возможна гололедица на дорогах.  Днем будет переменная...
 
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