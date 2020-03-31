В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд для марта

Источник материала: Tut.by

На российской антарктической станции «Восток» полярники зафиксировали самую низкую минимальную температуру марта с 1982 года, -75,3 °С. Об этом пишет пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Росгидромета (ААНИИ), сообщает ТАСС.



Восток (антарктическая станция). Фото: wikipedia

«В последнее время на станции установилась крайне низкая температура воздуха. На прошедшей неделе была зафиксирована самая низкая минимальная температура для марта с 1982 года, которая составила минус 75,3 градуса», — говорится в сообщении.

Всего в Антарктиде работает около 90 станций, в том числе около 50 круглогодичных. У России в Антарктике пять постоянных научных станций и несколько сезонных. С декабря по февраль (летом) на антарктических станциях находятся около 4,5 тыс. ученых и обслуживающего персонала, с июня по август (зимой) — около 1,1 тыс.