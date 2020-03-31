|
В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд для марта
Источник материала: Tut.by
На российской антарктической станции «Восток» полярники зафиксировали самую низкую минимальную температуру марта с 1982 года, -75,3 °С. Об этом
«В последнее время на станции установилась крайне низкая температура воздуха. На прошедшей неделе была зафиксирована самая низкая минимальная температура для марта с 1982 года, которая составила минус 75,3 градуса», — говорится в сообщении.
Всего в Антарктиде работает около 90 станций, в том числе около 50 круглогодичных. У России в Антарктике пять постоянных научных станций и несколько сезонных. С декабря по февраль (летом) на антарктических станциях находятся около 4,5 тыс. ученых и обслуживающего персонала, с июня по август (зимой) — около 1,1 тыс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полярники российской станции «Восток» зафиксировали самую низкую температуру для марта с 1982 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)