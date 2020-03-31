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Владимир Карягин просит изменить меру пресечения Сергею Сацуку
31.03.2020 10:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Глава Республиканской конфедерации предпринимательства считает, что на свободе у арестованного журналиста появится возможность доказать свою невиновность.
Вот пост, который Владимир Карягин опубликовал в
«Уважаемые друзья из правоохранительных органов! Сергей Сацук - честный, некорыстный человек, не впутанный ни в какие коррупционные схемы, знает больше, чем говорит.
Будьте принципиальны и справедливы к этому замечательному, талантливому журналисту, всю жизнь ведущему борьбу с коррупцией и нарушениями прав человека. Измените меру пресечения! На свободе он докажет отсутствие своей вины и отсутствие корыстных действий. «Ежедневник» – объективное издание, пользующееся авторитетом и доверием».
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Глава Республиканской конфедерации предпринимательства считает, что на свободе у арестованного журналиста появится возможность доказать свою невиновность.
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