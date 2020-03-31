49 лет назад в Минске родился Павел Буре. Помните Русскую Ракету?

Источник материала: Tut.by

49 лет назад, 31 марта 1971 года, в Минске родился один из лучших хоккеистов современности Павел Буре. SPORT.TUT.BY вспоминает лучшие моменты в карьере Русской Ракеты.



Фото: официальный сайт «Ванкувера»

Почему родившийся в Минске Павел никогда не воспринимался как белорус? Все просто: его семья к моменту рождения хоккеиста уже давно жила в Москве. Отец — знаменитый пловец Владимир Буре — родом из Норильска. У матери Татьяны были родственники в Минске, у которых она и гостила, когда на свет появился Павел.

В Москве Буре пошел заниматься в школу ЦСКА. В основу «армейцев» он пробился уже в 17 лет, быстро став одним из лидеров команды, а в 19 уже был чемпионом мира.



Фото: ПХК ЦСКА

В 1991-м Павел улетел в Канаду и подписал контракт с «Ванкувером». Буре сразу стал самым высокооплачиваемым российским хоккеистом и был признан лучшим новичком года.

Журналист Ян Макинтайр быстро придумал Павлу прозвище — Русская Ракета. И добавил, что он второе по скорости изобретение в истории России после «Спутника».

Буре стабильно набирал более 100 очков за сезон, а в 1994 году даже вывел «Ванкувер» в финал Кубка Стэнли.

Но затем Павел начал страдать из-за болей в спине, а его результативность ухудшилась. Будущее расставание игрока с командой вышло не самым красивым и сопровождалось даже забастовкой хоккеиста.

Со временем обиды забылись, а в 2013 году «Ванкувер» вывел из обращения 10-й номер Буре. Клуб провел красивую церемонию, сопроводив ее видео с лучшими голами Русской Ракеты в составе «Кэнакс».

Забастовка Буре в 1998 году привела к переходу во «Флориду», но до этого он провел фееричную Олимпиаду в Нагано в роли капитана сборной России.

Особенно впечатляющей оказалась полуфинальная игра против команды Финляндии. В ней россияне вели 3:0 и 4:3, но оба раза финны сравнивали счет. Во многом благодаря невероятной игре Павла Буре Россия победила 7:4, а сам форвард забросил сразу пять шайб. Правда, в финале ни он, ни его звездные партнеры не смогли пробить чешского вратаря Доминика Гашека — 0:1.

После продолжительной забастовки, в ходе которой Павел лишился 5 миллионов долларов, «Ванкувер» все-таки согласовал его переход во «Флориду», где он воссоединился со своим братом Валерием.

Они образовали невероятную связку, а в 2000 году установили рекорд, к которому в обозримом будущем будет сложно даже приблизиться. На двоих они забросили за сезон 93 шайбы. Ни до, ни после родные братья не отличались так часто.



Reuters

Класс игры Павла был столь же высок, но травмы все чаще давали о себе знать. Больное колено не позволяло ему отыграть весь сезон. В 2002 году Буре был обменян в «Рейнджерс», за который он в течение трех лет провел лишь 51 матч.

Карьера Русской Ракеты официально завершилась первого ноября 2005 года. До этого он уже полтора сезона не выходил на площадку.

Практически одновременно с Павлом из-за травмы попрощался с хоккеем и его младший брат.

При этом Буре-старший вернулся в Россию и занимается развитием любительского хоккея, а Валерий остался жить с семьей в США.

Отец братьев Владимир стал специалистом по физподготовке, а в 2015 году вошел в тренерский штаб сборной Беларуси и помог нашей команде выйти в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею. Игроки отмечали, что такой сложной подготовки у них никогда не было, но на турнире сборная физически чувствовала себя великолепно.