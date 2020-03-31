На автодороге вблизи деревни Андруши столкнулись две односельчанки

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижским РОСК возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух велосипедистов.





Как сообщил следователь Несвижского РОСК Александр Карачун, инцидент произошел в вечернее время на автодороге вблизи деревни Андруши. В темное время суток женщина, проживающая в сельской местности, возвращалась с работы на велосипеде, который не был оборудован активным источником света. По дороге случилось непредвиденное: по такому же маршруту, только во встречном направлении, на велосипеде двигался второй велосипедист. И так как на улице было темно, а велосипеды обеих участниц дорожного движения не были оборудованы активным источником света, транспортные средства односельчанок столкнулись. Одна из женщин упала на асфальт и получила телесные повреждения.

Пострадавшей была оказана помощь, назначен курс лечения.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 321 УК Республики Беларусь.

Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по результатам расследования уголовного дела.