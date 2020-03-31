В России опасаются дешевого белорусского топлива

Дело в том, что в России существует демпферная составляющая обратного акциза на нефть. Демпфер был придуман, чтобы сглаживать влияние колебаний цены на нефть на стоимость топлива в РФ: при высоких ценах на нефть бюджет компенсировал нефтяникам потери от продажи топлива внутри страны по сравнению с экспортом, а при низких ценах, как сейчас, наоборот, нефтяники платят в бюджет. Эти налоговые издержки нефтекомпании закладывают в будущие цены для потребителей, за счет чего и возникает премия для импорта, согласен Сергей Ежов из Vygon Consulting. По его мнению, если правительство не примет срочных мер, импорт неизбежен.





А поскольку величина демпфера, согласно формуле, никак не зависит от текущих цен внутреннего рынка, то если нефтекомпании решат снизить цены, чтобы быть более конкурентными, то лишь увеличат свои убытки, замечает эксперт. Ежов подчеркивает, что демпфер был рассчитан на другой диапазон цен на нефть и должен быть скорректирован. Однако в Минфине РФ «Коммерсанту» заявили, что сейчас не рассматривают корректировку демпфера.





Корректировка демпфера — болезненная тема, так как приведет к сокращению доходов российского бюджета, которых в текущих условиях и так мало. Более вероятным они считают введение заградительной пошлины на импорт топлива. О том же говорят источники Reuters.





Возможен завоз топлива железнодорожным транспортом из Финляндии, стран Балии, Китая. Проблема в том, что схем завоза нефтепродуктов из Европы в РФ в больших объемах не практиковалось уже много лет, отмечает Иван Хомутов из «Петромаркета». Наиболее реалистичным в этом смысле выглядит импорт из Беларуси, после того как местные НПЗ будут загружены российской беспошлинной нефтью, считают эксперты.





С 1 марта Беларусь сама поставила заслон импортному топливу, повысив ставки акцизов в 4 раза. При этом новополоцкий «Нафтан» и Мозырский НПЗ получили преференции, чтобы у них перерабатывали сырье и покупали топливо.





С начала 2020 года поставки нефти из России в Беларусь сведены к минимуму из-за спора по размеру премии к беспошлинной цене с крупными российскими компаниями.









В январе — марте Мозырский НПЗ и «Нафтан» работали на загрузке 50%, они перерабатывали около 1 млн тонн нефти в месяц. Такие объемы переработки нефти позволяют обеспечивать потребности внутреннего рынка Беларуси и «критический объем экспорта», отмечали в «Белнефтехиме».



