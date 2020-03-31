В Санкт-Петербурге прошел XXV юбилейный чемпионат России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп. Достойно честь Беларуси на соревнованиях представил наш земляк – тяжелоатлет Олег Вячеславович Минич.

Олег Вячеславович выступал в весовой категория 81 кг и возрастной – М-55, т.е. он соревновался со спортсменами 55-60-ти лет. Всего в соревнованиях участвовали спортсмены из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Израиля и Греции. На протяжении трех дней тяжелоатлеты соревновались, и в результате насыщенных боев Олег Минич успешно одолел противников и взял золото чемпионата.

– В прошлом году такой же чемпионат проходил в Москве, и я там стал вторым, – рассказывает Олег Минич. – Тогда же я и поставил цель победить в чемпионате России и рад, что мне это удалось. В нынешних соревнованиях в моей весовой и возрастной группе было 12 человек – пришлось нелегко, но все получилось.

Придя в спорт более тридцати лет назад 18-летним юношей, Олег Минич в свое время стал чемпионом Советского Союза, Европы, неоднократно становился рекордсменом и поднимался на пьедесталы соревнований самого различного уровня и масштаба.

После ухода с большого спорта в 2016 году Олег Вячеславович начал участвовать в соревнованиях среди ветеранов тяжелой атлетики. В тот же год он взял серебро чемпионата Республики Беларусь. Так, с каждым годом россыпь медалей Олега Минича становится все ярче и увесистее, а воля к победе и преданность спорту не покидают тяжелоатлета.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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