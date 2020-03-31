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Развитие речи, мелкой и крупной моторики и другие полезные способности помогут освоить в студии раннего развития «ВундерКинд»

31.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо приглашает детей от 2 до 6 лет в студию раннего развития «ВундерКинд».

В программе: знакомство с окружающим миром, развитие речи, развитие мелкой и крупной моторики, подготовка к письму, развитие элементарных математических представлений, приучение к дисциплине, самостоятельности, эстетическое развитие, развитие творческих способностей.

Занятия проходят в игровой форме по субботам в группах по 5-6 человек.

Телефоны для справок:  2-56-43, 5-90-33.

 


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Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо приглашает детей от 2 до 6 лет в студию раннего развития «ВундерКинд». В
 
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