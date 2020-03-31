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«Белнефтехим»: в апреле на белорусские НПЗ поступит 1-2 млн т нефти

31.03.2020 11:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белнефтехим»: в апреле на белорусские НПЗ поступит 1-2 млн т нефти

В апреле на НПЗ Беларуси поступит 1-2 млн т нефти. Танкерные поставки сырья через порты в Одессе и Клайпеде продолжатся, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

Он отметил, что закупки сырья планируется осуществлять из разных источников.

Ранее сообщалось об остановке 1 января поставок сырья в Беларусь от крупных российских нефтяных компаний, так как не были достигнуты договоренности по стоимости. По словам первого вице-премьера Дмитрия Крутого, выплачивать премии нефтяным компаниям России в прежних объемах для нашей страны экономически нецелесообразно.

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В апреле на НПЗ Беларуси поступит 1-2 млн т нефти. Танкерные поставки сырья через порты в Одессе и Клайпеде продолжатся, пишет БЕЛТА со ссылкой...
 
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