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Мужчина пытался спасти жену из горящего дома – он попал в больницу, а женщина умерла

31.03.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина пытался спасти жену из горящего дома – он попал в больницу, а женщина умерла

Трагедия в Сенненском районе. Мужчина пытался потушить горящий дом, погибла его супруга. 


К приезду спасателей дом уже горел открытым пламенем, частично обрушились кровля и потолочное перекрытие. Под завалами нашли тело пенсионерки – скорее всего, она не смогла покинуть дом из-за обрушения. Ее муж сейчас находится в больнице с ожогами рук и спины. Причина пожара устанавливается.

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Трагедия в Сенненском районе. Мужчина пытался потушить горящий дом, погибла его супруга.  К приезду спасателей дом уже горел открытым пламенем, частично...
 
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