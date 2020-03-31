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Мужчина пытался спасти жену из горящего дома – он попал в больницу, а женщина умерла
Источник материала: ОНТ
Трагедия в Сенненском районе. Мужчина пытался потушить горящий дом, погибла его супруга.
К приезду спасателей дом уже горел открытым пламенем, частично обрушились кровля и потолочное перекрытие. Под завалами нашли тело пенсионерки – скорее всего, она не смогла покинуть дом из-за обрушения. Ее муж сейчас находится в больнице с ожогами рук и спины. Причина пожара устанавливается.
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Трагедия в Сенненском районе. Мужчина пытался потушить горящий дом, погибла его супруга. К приезду спасателей дом уже горел открытым пламенем, частично...
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