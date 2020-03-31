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Беларусь подала заявку на проведение киберспортивного турнира по Dota 2
Источник материала: Tut.by
Белорусская федерация киберспорта подала заявку на проведение The International — первый по дисциплине Dota 2 и один из самых крупынх киберспортивных турниров; он проводится компанией Valve с 2010 года. Об этом
Белорусская федерация киберспорта объявила, что 31 марта была отправлена заявка на проведение The International 11 в Минске. И уже с 1 апреля организаторы начнут рассмотрение запросов со всего мира, после чего во время финального матча The International 2020 будет объявлен город, который станет площадкой для турнира в 2021 году.
Свою поддержку в возможной организации The International 11 в Минске выказало и Министерство Спорта и Туризма Республики Беларусь.
Отметим, что открытый отбор города и локации проводится впервые в истории серии. Прошлый The International прошел в Шанхае, 18 команд разыграли 34,3 миллиона долларов. Победителем
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The International - первый по дисциплине Dota 2 и один из самых крупынх киберспортивных турниров.
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