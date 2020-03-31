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Футбольное минское "Динамо" тоже установило антирекорд
Источник материала: Партизан
Минское "Динамо" впервые в своей истории стартовало в чемпионате с двух поражений. В прежние годы "Динамо" набирало хотя бы одно очко в первых двух турах.
С учетом же финишного отрезка прошлого сезона у "бело-голубых" и вовсе шесть поражений в официальных играх (четыре — в чемпионате, два — в Кубке страны). Это антирекорд клуба.
В следующем туре "Динамо" примет "Торпедо"-БелАЗ.
Напомним, раньше подобные антирекорды устанавливал ХК "Динамо"
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Минское "Динамо" впервые в своей истории стартовало в чемпионате с двух поражений. В прежние годы "Динамо" набирало хотя бы одно очко в первых двух турах.
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