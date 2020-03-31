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Футбольное минское "Динамо" тоже установило антирекорд

31.03.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минское "Динамо" впервые в своей истории стартовало в чемпионате с двух поражений. В прежние годы "Динамо" набирало хотя бы одно очко в первых двух турах.

С учетом же финишного отрезка прошлого сезона у "бело-голубых" и вовсе шесть поражений в официальных играх (четыре — в чемпионате, два — в Кубке страны). Это антирекорд клуба.

В следующем туре "Динамо" примет "Торпедо"-БелАЗ.

Напомним, раньше подобные антирекорды устанавливал ХК "Динамо"
 
 
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Минское "Динамо" впервые в своей истории стартовало в чемпионате с двух поражений. В прежние годы "Динамо" набирало хотя бы одно очко в первых двух турах.
 
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