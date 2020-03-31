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В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дач
Источник материала: Mlife
В результате пожара уничтожены пять дачных домов и три хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – поджог. Собственники – устанавливаются.
МЧС напоминает: Сжигать мусор на своём участке можно только при обязательном соблюдении правил безопасности. Выбирать нужно безветренную погоду, обязательно иметь при себе первичные средства пожаротушения, а главное – постоянно контролировать костер. Берегите себя и свое имущество!
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28 марта в 13-47 в службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о пожаре сухой растительности и угрозе дачным домам в деревне Лубня ДСК «Парус-1» Мозырского...
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