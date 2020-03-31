В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дач

Источник материала: Mlife

В результате пожара уничтожены пять дачных домов и три хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – поджог. Собственники – устанавливаются.







МЧС напоминает: Сжигать мусор на своём участке можно только при обязательном соблюдении правил безопасности. Выбирать нужно безветренную погоду, обязательно иметь при себе первичные средства пожаротушения, а главное – постоянно контролировать костер. Берегите себя и свое имущество!

