Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль дорожает к евро и доллару в начале торгов 31 марта. Биткойн +167.05

Курс доллара снизился на 0,0092 BYN до 2,5931 BYN/USD. Белорусский рубль отыгрывает у американца лишь треть вчерашних потерь.

С начала марта доллар подорожал на 35(!) копеек.

Курс евро упал на 0,0114 BYN до 2,8679 BYN/EUR. Белорусскому рублю к моменту написания статьи удалось отыграть чуть больше четверти вчерашнего ослабления к евро. С начала месяца стоимость европейской валюты подскочила уже на 40(!) копеек.

Курс российского рубля вырос на 0,0177 BYN до 3,2777 BYN/100 RUB. Напомним, что вчера сотня российских рублей обвалилась в цене сразу на 0,0521 BYN, таким образом, сегодня ей удалось отскочить чуть больше, чем на четверть вчерашнего падения.

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