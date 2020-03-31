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Курсы валют и криптовалют на сегодня

31.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль дорожает к евро и доллару в начале торгов 31 марта. Биткойн +167.05

Курс доллара снизился на 0,0092 BYN до 2,5931 BYN/USD. Белорусский рубль отыгрывает у американца лишь треть вчерашних потерь.

С начала марта доллар подорожал на 35(!) копеек.

Курс евро упал на 0,0114 BYN до 2,8679 BYN/EUR. Белорусскому рублю к моменту написания статьи удалось отыграть чуть больше четверти вчерашнего ослабления к евро. С начала месяца стоимость европейской валюты подскочила уже на 40(!) копеек.

Курс российского рубля вырос на 0,0177 BYN до 3,2777 BYN/100 RUB. Напомним, что вчера сотня российских рублей обвалилась в цене сразу на 0,0521 BYN, таким образом, сегодня ей удалось отскочить чуть больше, чем на четверть вчерашнего падения.

Bitcoin − 6463.1$ (+167.05);

Bitcоin Cash/ВСС – 218.94$ (+4.91);

Litecoin − 38.79$ (+0.21);

Еthеreum − 132.17$ (+1.09);

ZCаsh − 30.59$ (+0.58);

DigitalCash − 65.03$ (+0.75);

Monero − 47.66$ (+1.15)


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль дорожает к евро и доллару в начале торгов 31 марта. Биткойн +167.05
 
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